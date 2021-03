No hay corrupción, aunque les dé coraje a los 'conservas', asegura AMLO con pañuelo blanco

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que ya no existe la corrupción en los altos niveles del gobierno de México, "aunque les dé coraje" a sus adversarios, los "conservas", celebró mientras agitaba un pañuelo blanco.

En La Mañanera de este 11 de marzo, al ser cuestionado sobre la "limpia" de funcionarios no afines a la 4T en las dependencias federales, AMLO aseguró que "ya se tiene un equipo muy consolidado en el gobierno, de gente con convicciones, gente honesta, sensible, verdaderos servidores públicos".

Sin embargo, AMLO reconoció que se trata de un proceso, pues todavía hay funcionarios formados durante el periodo neoliberal y que tienen otras concepciones, como la tendencia a la privatización y no utilizar el presupuesto público para ayudar a la gente ni invertir en educación.

A este respecto, el mandatario aseguró que si los tecnócratas estuvieran en el poder "estarían cobrando" por aplicar las vacunas contra Covid-19 y dando prioridad a "los de arriba". "Entonces sí hay diferencias sustanciales", añadió.

Se lleva bastante avance, ya puedo decir: arriba no hay corrupción, aunque les dé coraje a los 'conservas', ya se acabó (...) porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción", aseveró AMLO.

Corrupción se limpia de arriba para abajo

Al ser cuestionado sobre lo que sucede con los funcionarios de los niveles más bajos de gobierno, AMLO explicó que "la corrupción se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras".

"Si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira de que el presidente no sepa o no esté enterado, el presidente se entera de todo, puede ser que algunas cosas se oculten, pero pronto se sabe", expuso.

Para ejemplo citó el caso de los 8 reclusorios administrados por empresas a las que se pagaba cada año 16 mil millones de pesos. "Me llevé tiempo en saber cómo estaba lo de los reclusorios, pero al final me enteré y no me quedé callado", dijo.

El mandatario también se refirió a casos como los contratos de los gasoductos, los contratos de Odebrecht, la compra de la planta Agro Nitrogenados, el negocio de la industria eléctrica de las empresas extranjeras, el estancamiento del salario mínimo durante 36 años; problemas ante los cuales aseguró que se han tomado decisiones.

En esa línea, el presidente de México aseguró que su gobierno está atendiendo todas las demandas por actos de corrupción y posibles abusos de autoridad, a fin de garantizar la paz y seguridad para todos los mexicanos.