No hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que no hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer mientras padres de niños con ese padecimiento protestaban afuera de Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de enero, el mandatario recordó a los padres que se manifestaban afuera del recinto que existen "resitencias" en ese tema debido a la corrupción que existía en el sector de salud.

"Aprovecho para decirle a la gente que tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, y estamos limpiando y por eso estas reacciones muy lamentables, no estoy culpando a nadie", declaró.

Asimismo, afirmó que en caso de que haya desabasto, el Gobierno mexicano cuenta con el presupuesto necesario para adquirir los medicamentos aunque haya que comprarlos en otros países.

"No va a haber falta de medicamentos, no hay, en el caso de los niños con cáncer y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo (...) tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos", adelantó.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien también estuvo presente, señaló que las protestas de los padres afuera de Palacio Nacional suceden porque no fueron notificados de que el Gobierno abasteció medicamentos desde agosto de 2019, por lo que "obviamente reaccionaron con indingnación y ansiedad y se manifestaron".

Detalló que ayer miércoles comisionados del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregaron personalmente medicamento para niños con cáncer al hospital infantil.

AMLO agregó que este jueves también se llevará a cabo una visita al hospital para supervisar y corroborar que se proporcione el medicamento y no haya desabasto.

Mira la conferencia mañanera de AMLO aquí: