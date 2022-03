"No hay duda de que México avanza con la 4T", Paco Ignacio Taibo II en Mazatlán

Mazatlán.- Aunque el partido Morena esté viviendo una situación de contradicciones, no hay duda de que México avanza con el actual gobierno, el de la 4T, expresó Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica.

El escritor y titular del FCE, presente en el Festival del Libro Mazatlán 2022, recalcó que este país muestra avances con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que va a “medio camino” (mitad de sexenio).

“Avanzamos, no hay duda que avanzamos, uno se pone de buen humor cuando ve proyectos productivos construidos desde abajo, cuando ve que en una casa humilde hay ayuda social”.

Foto: Debate

Añadió que esa ayuda va para madres solteras, para ancianitos, para personas que necesitan aparatos ortopédicos, para estudiantes, y cuando ves este apoyo social, “te pones de buen humor”.

En estos años el salario mínimo “ha subido como nunca”, los destinos de los dineros de la nación van primero a los pobres, agregó.

“(La 4T) tiene un sentido de la justicia social, que los regímenes anteriores no tenían, (antes) era ‘uka, uka, el que lo encuentre lo ‘emboruca’”, describió, riendo.

También, reconoció que el Partido Morena vive problemas internos, contradicciones, que debe solucionar.

“En Morena estamos en estado de conflicto y desastre, esto ya se está volviendo costumbre, hay una serie de contradicciones que no hemos resuelto como partido Morena, y al no resolverlas, tenemos urgentemente que enfrentarlas”, dijo.

“No puedes ser un partido que dice que luchas por la democracia y la igualdad, y no la practicas dentro de ti mismo, entonces, tenemos un pendiente dentro de Morena para construir un partido mucho más sano en términos de democracia interna, que refleje más la opinión de los militantes, es un problema interno que tenemos que resolver”.

Paco Ignacio Taibo II dio su opinión contra la “élite intelectual” que ataca a la 4T, que esas personas son más “aristócratas” que “intelectuales”.

“Tenemos un conflicto con una parte de la aristocracia conservadora de este país, lo tenemos los hombres y las mujeres de la 4T, lo tenemos porque se han dedicado a calumniar, a denigrar, a mentir, como si fueran bandoleros, porque afectamos sus intereses"

“El problema, y no voy a decir nombres hoy, porque ya los hemos dicho tantas veces, de algunos de los intelectuales de derecha, es que estaban metidos en negocios con el viejo gobierno, tenían prebendas, las revistas que dirigían tenían suscripciones enormes que no se justificaban, tenían becas, consulados, agregados culturales, o sea: estaban en el negocio de la corrupción panista y priista, entonces, para mí están descalificados moralmente para hablar de nada. ¿Que no hay libertad de expresión?, nunca ha habido tanta en este país”.

En tema de políticas culturales para estos años, Paco Ignacio Taibo II afirmó que se está en constante avance, pues se imprimen libros a muy bajo costo, se crean cientos o miles de bibliotecas, librerías y clubes de lectura, y el FCE produce dos libros diarios.

Leer más: ¿Cómo encontrar mi casilla para votar en la revocación de mandato de AMLO?

“Yo diría que vamos bastante, bastante bien, a pesar de lo dañados que quedamos todos en la industria editorial por la pandemia”, finalizó.