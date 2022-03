No hay efectos secundarios por la vacuna covid: Pide AMLO que se sigan vacunando

México.- AMLO declaró que no hay efectos secundarios por la vacuna covid, aunque reconoció que sí podría haber efectos secundarios tras enfermarse de Covid-19, por lo que hizo un llamado a la población para que se sigan vacunando.

En la conferencia Mañanera del 22 de marzo del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a continuar vacunándose, que no se confíen porque han bajado las hospitalizaciones y las muertes, que el virus sigue presente y se deben seguir vacunando.

Fue en respuesta a un cuestionamiento sobre el por qué la gente ha dejado de vacunarse, cuando AMLO explicó que las personas se estaban confiando debido a que bajaron las hospitalizaciones y muertes.

Previo a ello, señaló que no debería existir miedo a los efectos secundarios de las vacunas, pues no existen, de lo contrario se hubiera dado a conocer a nivel nacional e internacional, como llegó a ocurrir en los casos de personas que fallecieron tras vacunarse.

“Vamos nosotros a continuar con el mismo plan de vacunación y si se está observando de que no hay efectos secundarios por la vacuna, puede que sean efectos secundarios por el covid, pero no por la vacuna, esto es ya muy evidente, si fuese lo contrario pues ya se sabría en el mundo, son de las cosas que más se difunden ¿no? Si hay un efecto secundario, si afecta una vacuna, de inmediato se da a conocer, esto no ha sucedido, entonces hay que seguirnos vacunando”, explicó AMLO.

“Ya no hay el mismo contagio, ya no hay hospitalizaciones y la gente se confía, el "ya pasó", entonces no debemos confiarnos, es mejor protegernos, es mejor prevenir que lamentar”, finalizó AMLO.