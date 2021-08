¡No hay guerra! AMLO rechaza militarizar para enfrentar la violencia con la fuerza

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó que se encuentre militarizando el país con el fin de afrontar la violencia con el uso de las Fuerzas Armadas.

En la conferencia Mañanera que se realizó este 09 de agosto desde Ciudad Juárez, Chihuahua, AMLO aceptó que había invertido en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, no solo en cuarteles y elementos, sino en formación.

Pues aseguró que todos los elementos de la Guardia Nacional son capacitados en el respeto a los derechos humanos.

"Sobre el fantasma de la militarización, primero no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza, no hay afanes autoritarios, no hay guerra", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Afirmaciones que había realizado de otro modo en distintas Mañaneras, pues ha asegurado que la mejor manera de enfrentar la violencia es asegurando que la gente tengo acceso al trabajo y servicios de salud.

En otras palabras, que la población más vulnerable no sea excluida de los servicios que por obligación debe garantizar el gobierno.

Sobre la militarización con el fin de enfrentar la violencia, el presidente López Obrador afirmó que se trataba de una estrategia equivocada del pasado y que no permitiría que volviera a ocurrir.

Leer más: Para los deportistas no hay dinero y para el hermano de AMLO sí: Ricardo Anaya

"Eso tuvo que ver con una política equivocada que causó mucho daño, mucho dolor, y que no va a repetirse", afirmó AMLO sobre la militarización.

Finalmente insistió en que buscara que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de que no desaparezca en el futuro.