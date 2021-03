No hay intención de entregar concesiones a mineras: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia Mañanera que el Gobierno de México no tiene intención de entregar concesiones a mineras en los próximos años.

Este tema fue expuesto luego de que el presidente López Obrador fuera cuestionado acerca del uso que podría dar el país al litio.

"No hay intención de entregar concesiones para la expropiación de nuestros recursos naturales, ya no es la misma política, no hemos entregado ninguna concesión para la explotación minera en el tiempo que llevo en el gobierno" declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Fue hace unas semanas cuando se cuestionó al presidente de México sobre si había algún plan para el manejo del litio en el país, ante ello, López Obrador aseguró que se realizaría un análisis de los beneficios que traería al país la extracción de este mineral.

Tras ello, el día de la misma reportera volvió a cuestionar al presidente mexicano sobre los avances en la materia, ante lo cual respondió que se seguían realizando los análisis.

Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador comenzó a denunciar como en gobiernos anteriores se entregaron concesiones como si fuera una fiebre, incluso lo comparó con la entrega de baldíos que realizó Porfirio Díaz.

"Todo eso se quedó corto (entrega de baldíos a empresas por parte de Porfirio Díaz), con lo que hicieron durante el periodo neoliberal, de Salinas al presidente Peña, porque entregaron 120 millones de hectáreas", detalló el presidente de México citando datos de su memoria.

Las 120 millones de hectáreas concesionadas por los gobiernos anteriores del presidente López Obrador, fueron para mineras, nacionales y extranjeras, con el fin de especular en el mercado financiero.

Insistió, como en otras ocasiones lo ha hecho, en que los recursos naturales del país, deben beneficiar a la población de México. En ese sentido citó al general Lázaro Cárdenas; "el que entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria".