No hay investigación en México que ligue a Salvador Cienfuegos con el narco: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró durante La Mañanera que las autoridades mexicanos no tienen información, ni hay investigaciones previas que relacionen al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos, con el narcotráfico en el país.

AMLO fue cuestionado en su conferencia matutina sobre las posibles investigaciones o información que tuviera el actual gobierno de México, que relacionaran al General Salvador Cienfuegos con el Cártel de Sinaloa, sin embargo el presidente aseguró que no hay información que ligue al exsecretario de defensa con el narcotráfico en México.

No hay información sobre eso (…) no existe ninguna investigación en México en contra del General Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe”, aseguró López Obrador.