No hay línea para dirigentes en Morena: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "no hay línea" para definir al dirigente de Morena, el partido que fundó y que enfrenta una crisis por el control de la dirigencia nacional y sus recursos.

A ver, ¿cuál es la línea para nombrar a los dirigentes de los partidos? La línea es que no hay línea, que se resuelva de manera democrática

Expuso el Mandatario en su conferencia mañanera.

Cuestionado sobre los resultados del Congreso Nacional que un sector de Morena celebró ayer, López Obrador dijo que no le correspondía opinar.

"Nada, nada, nada, silencio, no cómplice, sino que no me corresponde, no tengo por qué participar en eso, les deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia", afirmó.

"¿Continúa en el partido?", se le insistió.

"Sí, nada más que ahora tengo licencia porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos", respondió.

El tabasqueño insistió en que su papel es ser Jefe de Estado, representar a todos los mexicanos y dialogar con todos los grupos y organizaciones.

"El Presidente ERA jefe del partido"

"Antes, el Presidente era el jefe del partido que lo llevaba a la Presidencia y él decidía quién iba a dirigir el partido, eso ya no, no me ocupo de eso, represento a todos los ciudadanos de todos los partidos", explicó.

No soy jefe de partido ni jefe de grupo ni jefe de camarilla, me gustaría no solo ser Jefe de Estado, sino ser Jefe de Nación, pero no meterme en eso. Sí hablar con todos

Este lunes, detalló, se reunirá con los Gobernadores del PRI, el jueves desayunará con senadores de Morena, del PT y de otros partidos y la semana que viene sostendrá una comida con los Gobernadores del PAN.

La finalidad, dijo, es mantener comunicación, buenas relaciones e intercambiar puntos de vista.

"Por esta política se logró el primer convenio de federalización de la educación, se firmó el viernes con el Gobierno de Michoacán, ya la federalización de los servicios educativos, porque ya no les van a faltar los pagos a los maestros", comentó.

Ayer, en un Congreso Nacional Extraordinario, orquestado por Bertha Luján y Héctor Díaz-Polanco, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar fue convertido en presidente provisional de Morena con la encomienda de conducir, en un plazo de cuatro meses, el proceso para renovar la dirigencia que tenía Yeidckol Polevnsky.