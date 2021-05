No hay nada que temer: AMLO por anuncio de la oposición de quitar mayoría en el Legislativo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no hay nada que tener ante el anunció de la oposición conformada por el PAN, PRI y PRD por intentar quitar la mayoría a Morena en el Poder Legislativo durante las próximas elecciones del 6 de junio.

AMLO fue cuestionado durante La Mañanera sobre el reciente anuncio de los líderes de partidos que para crear una coalición que permita quitar peso en el poder del presidente en las cámaras de Senadores y Diputados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Andrés Manuel aseguró que “no pasa nada”, debido a que las guerras sucias en la política de México es cosa del pasado, pues los ciudadanos son más consientes de lo que sucede en el país.

Leer más: A ver si les da vergüenza: exhibe AMLO otra tarjeta de apoyo por las elecciones en Guadalajara

“No pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, eso quedó atrás”, declaró AMLO.

El mandatario aprovechó para hacer un llamado a los partidos y evitar gastar dinero público en realizar campañas en su contra, recordando que las empresas que contratan para dicho actos, suelen tener precios muy caros.

Andrés Manuel aseguró que las estrategias del pasado ya no funcionan en el presente, pues la mentalidad de los mexicanos está más despierta que antes.

Leer más: Más de 19 mil boletas electorales son robadas por un comando armado en Chiapas

"Cuando cambia la mentalidad de un pueblo cambia todo, el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo, es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo”, sentenció el jefe del Ejecutivo.