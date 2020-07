No hay nada que temer: AMLO por extradición de Lozoya y posible fuga

México.- El pasado miércoles [ayer], Andrés Manuel López Obrador, informó en La Mañanera que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya , aceptó ser extraditado desde España luego de negociar con la Fiscalía General de la República (FGR), algunos beneficios en el caso.

Hoy fue cuestiondo si no tiene miedo que pase lo mismo en su gobierno como pasó en años pasados con Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", (ocurra una fuga).

Por lo que AMLO dijo que NO, que ya no son tiempos de antes y que eso no ocurrirá.

No hay nada que temer, aseguró López Obrador en el salón de Tesorería en Palacio Nacional.

Emilio Lozoya está involucrado en el caso por fraude de la empresa brasileña Odebrecht, y podría dar información clave para relacionar a más involucrados.

Ayer López Obrador señaló que la extradición a México de Emilio Lozoya exhibirá el origen y destino del dinero que se repartió en el caso Odebrecht en México.

“Lo otro importantísimo del día de ayer es el anuncio de que acepta la extradición el señor Lozoya y que está dispuesto, según las palabras del fiscal, a dar a conocer todo lo que sucedió con relación a los sobornos de Odebrecht, todo el dinero que se repartió, eso no lo dijo el fiscal, eso lo digo yo, todos los involucrados”.

