No hay nada que temer, dice AMLO sobre militarización de Guardia Nacional

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no temer al posible cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y urgió a los gobernadores a ayudarlo a convencer al Congreso de que esa reforma constitucional es necesaria.

"Para los que tienen preocupación de la militarización y de la posible violación a los derechos humanos, (...) primero la responsabilidad del gobierno civil, no hay que olvidar que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la República", argumentó.

"Y de ahí dimanan las órdenes, entonces si el Presidente no tiene afanes represivos, si el Presidente considera que la paz es fruto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no hay nada que temer".

En el Heroico Colegio Militar, al encabezar un acto por el tercer aniversario de la Guardia Nacional, López Obrador subrayó ante unos dos mil guardias que no hay afanes autoritarios detrás de la propuesta.

"Si no hay la orden de reprimir al pueblo, repito, no hay nada que temer, y estoy convencido de que los gobiernos civiles en el futuro van a ser gentes sensibles, que cada vez van a profesar más amor a nuestro pueblo, más amor al prójimo", abundó.

López Obrador se dijo convencido de que los y las mandatarias estatales, entre quienes se encontraban presentes de Veracruz, Colima, Hidalgo, Chihuahua, Tlaxcala y Quintana Roo, entre otros, lo van a ayudar para que se apruebe dicha reforma.

"Yo estoy seguro que las gobernadoras, la Jefa de Gobierno, los gobernadores aquí presentes, nos van a ayudar a convencer a los legisladores de que es importante que dejemos bien consolidada, blindada, esta institución que se creó para garantizar la paz y la tranquilidad", expresó.

López Obrador reiteró que es necesario dejar a la Guardia "en buenas manos" y cuidarla para que perdure en el tiempo y no sea sólo "flor" de un sexenio.

"Por eso hay que darle la confianza a esta nueva institución y dejarla en buenas manos, cuidarla para que permanezca, que no sea flor de un sexenio, de dos, sino que sea una institución que dure siglos, como las guardias nacionales en otros países", urgió.

"Ahora nos falta llevar a cabo (esta) reforma a la Constitución, porque necesitamos dejar bien consolidada esta GN, aprender de lo sucedido , de cómo cuando no hay profesionalismo, disciplina, orden, honradez, mística, las instituciones no duran, son endebles, se destruyen. Por eso tenemos que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, ese es el propósito".

Si se deja a la Guardia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, añadió el Presidente, se va a cometer el mismo error que con la Policía Federal, que desapareció este sexenio cuando tenía a unos 40 mil elementos.

"Y no podemos ya equivocarnos. Sí es importante la Secretaría de Seguridad Pública, si es importante la Secretaría de Gobernación, pero en este caso tan determinante para la vida pública de México tenemos que buscar que la Guardia Nacional quede inscrita en una institución como la Secretaría de la Defensa", insistió.

"Que la Guardia Nacional se convierta en otra rama de la Secretaría de Defensa, así como existe el Ejército, la Fuerza Aérea".

Hay que consolidar GN como fuerza permanente: Sedena

Previamente, el General Sandoval reconoció que la tarea de la Guardia Nacional en sus primeros tres años no ha sido fácil, aunque destacó que sus logros y resultados son tangibles y sustanciales.

El objetivo de ahora en adelante, subrayó el titular de la Sedena, es consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza se seguridad pública permanente.

"En la que sus integrantes preserven los valores institucionales, se apeguen a la cultura de transparencia, rendición de cuentas y honradez", sostuvo.

"Actuando con irrestricto respeto a los derechos humanos para consolidar la seguridad pública, garantizar la paz y contribuir al desarrollo y bienestar del pueblo de México".

Sandoval no hizo mención a la iniciativa que cocina el Ejecutivo con la intención de que la Guardia ya no dependa de la Secretaría de Seguridad federal, sino de la Sedena.

Sin embargo, recordó, el Presidente puede disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria.

"Está colaboración no implica delegar a un segundo plano las tareas de defensa nacional y seguridad interior, misiones fundamentales y primigenias del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para garantizar la paz, seguridad, desarrollo y bienestar del pueblo de México", añadió.