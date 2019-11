No hay nada que temer, no habrá intervención de Estados Unidos: AMLO

México.- Ante la posibilidad de que Estados Unidos designara a los cárteles mexicanos como terroristas, se ha generalizado que existía la posibilidad de que el vecino norte de México estuviera buscando intervenir en el territorio mexicano, esto fue negado por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que no hay nada que temer.

Una periodista recordó en la conferencia matutina del mandatario que Estados Unidos presionó a México en cuestión de los aranceles "para conseguir lo que buscaba o hacer que México accediera en temas de migración", frente a esto planteó de qué forma reaccionaría el Gobierno ante un intento de intervencionismo, "en caso de que enviaran tropas, en caso de llamar terroristas a los cárteles".

"Y esto implica, un agradecimiento al presidente Trump, porque en las conversaciones que hemos tenido tanto en el caso de Sinaloa, como en le caso de Familia LeBarón, él ha hecho propuestas de cooperación y al mismo tiempo ha sido respetuoso de la decision que nosotros tomamos como país libre e independiente y soberano

Agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la posición que el canciller Marcelo Ebrard expuso anteriormente, el Gobierno de México busca cooperar para desmantelar el crimen organizado y solicita a Estados Unidos su cooperación, principalmente en combatir el tráfico de armas.

El mandatario mexicano reiteró que no quiere intervencionismo de "ningun gobierno del mundo", reiteró el respeto a "la vida interna de los países de las naciones, y eso queremos hacerlo valer, lo vamos hacer valer siempre, es un asunto que tiene que ver con nuestra constitución desde hace mucho tiempo".

Nada más para que tengamos el antecedente, desde 1914 no hay una intervención extranjera en México y eso no lo podemos permitir

Agregó que no se va a permitir que personas armadas actúen en territorio mexicano, "extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio".

"En lo personal llevo muy buena relación con el presidente Donald Trump", manifestó el presidente López Obrador mientras Marcelo Ebrard, el canciller mexicano que ha llevado a cabo todas las negociaciones con Estados Unidos, lo miraba.

Trump me dijo: piénselo, y si me necesita llámeme, entonces NO lo he llamado