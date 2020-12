No hay nada que temer, son buenas relaciones: AMLO sobre llamada con Joe Biden

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que las relaciones que existen entre el Gobierno de México y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, son buenas, por lo que no hay de qué preocuparse por el futuro entre ambas naciones.

Y es que durante el fin de semana, AMLO junto al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dirigido por el canciller Marcelo Ebrard, sostuvieron una llamada telefónica con el demócrata Joe Biden, luego de que López Obrador enviara una carta al presidente electo felicitándolo por el triunfo en las elecciones 2020 de Estados Unidos.

No hay nada que temer, son muy buenas las relaciones que se tienen con el actual gobierno de Estados Unidos y no hay nada que indique, no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente (Joe) Biden”, declaró AMLO.