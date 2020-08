No hay nada que tener: AMLO ante la peor crisis económica prevista por Arturo Herrera

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó en La Mañanera que debido a lo previsto por Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, sobre la afectación de la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19, no había nada que temer, pues las estrategias implementadas por el Gobierno Federal han permitido al país recuperarse.

Arturo Herrera anticipó en los recientes días, que a México le espera una de las peores crisis económicas para el 2020 y 2021 desde 1932, catalogando los estragos de la pandemia como la crisis del siglo.

Sin embargo, López Obrador aseguró que México va a por buen camino, pues su gobierno ha sabido manejar tanto la crisis económica como la crisis sanitaria.

Tenemos finanzas públicas sanas. No hay nada que temer. Tenemos para lo fundamental. No va a haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación”, declaró AMLO