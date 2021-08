¡No hay ningún acuerdo con el narco! AMLO reitera gobierno libre de corrupción

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que su gobierno ha acabado con los nexos de mafias en el país, tales como el crimen organizado y la llamada delincuencia de cuello blanco.

AMLO aseguró durante su conferencia matutina de este 24 de agosto, que su gobierno no está bajo la influencia de grupos de intereses creados, mucho menos con el crimen organizado, tal como se ha acusado en los últimos meses por la oposición, quienes hablan de un narcoestado.

“No hay relaciones de complicidad, ¡con nadie! Con ningún grupo de interés creado. Repito: ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo con las mafias”, aseveró Andrés Manuel.

El mandatario federal recordó que no llegó a la presidencia de México por la ayuda de los grupos de intereses, sino por la democracia en México, la cual permitió que más de 30 millones de ciudadanos votaran por él en las elecciones del 2018.

El presidente Andrés Manuel reiteró que la Cuarta Transformación (4T), sigue avanzando en el país, refrendando su compromiso con los mexicanos que votaron apoyando al movimiento que encabeza.

“Yo estoy aquí porque lo decidió el pueblo, no llegue aquí para representar a ningún grupo de interés creado, fueron los votos de más de 30 millones de mexicanos y no les voy a fallar, aunque no les guste a mis adversarios, la transformación va hacia adelante”, sentenció.

Se acabó la persecución

En este mismo sentido, el presidente López Obrador provechó para asegurar que con su llegada a la presidencia, se acabó el espionaje por parte del gobierno a los periodistas y membros de la oposición, así como la censura a medios de comunicación.

Andrés Manuel dijo que actualmente hay libertad para todo los mexicanos, pues la represión quedó con los gobiernos anteriores.

“Ya no andamos espiando a los opositores como era antes, ni persiguiendo a ningún opositor, ni censurando a ningún medio. En México hay libertades para todos, no hay represión”.

Por último el líder de izquierda mencionó que aún existen los cuerpos de inteligencia, con la diferencia de que estos ya no espían a los adversarios, pues se considera que es mejor atacar de estar forma que utilizando la fuerza.

“Si hay inteligencia, que no espía, para enfrentar a las organizaciones criminales, porque muchas veces resulta mejor la inteligencia que la fuerzas, entonces si estamos actuando y vamos a seguir actuando”, puntualizó.