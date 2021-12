"No hay ninguna duda de mi lealtad": Ricardo Monreal descarta dejar militancia en Morena

México.- El coordinador de la bancada del partido Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, dejó en claro que no abandonará su militancia en el partido guinda, recordando que ha estado junto al presidente Andrés Manuel López Obrador "en las buenas y en las malas" desde hace 24 años.

“Hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha, que me parecía justa, legítima, y que me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida hace 24 años", refirió subrayando que han sido más las malas situaciones en las que no ha dejado solo al actual titular del Poder Ejecutivo Federal.

Las declaraciones de Monreal Ávila se dan en medio de las confrontaciones abiertas que ha sostenido en los últimas semanas con el gobernador del estado de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, acusándolo de cometer actos de abuso de autoridad y de trasgredir el Estado de Derecho.

Mediante un video subido a su cuenta oficial de Twitter, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República reiteró que continuará manifestándose en contra de los abusos de autoridad que se dan en diferentes entidades federativas de la república mexicana, en particular, en Veracruz, donde luchó a favor de que fueran liberados seis jóvenes a los que se les había acusado del delito de ultrajes a la autoridad.

“En Veracruz y en algunos estados del país pueden estarse cometiendo excesos y no podemos cerrar los ojos frente a ello. Es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia”, expuso.

Asimismo, Monreal hizo hincapié en que, junto a Andrés Manuel López Obrador, fue fundador y promotor del Movimiento Regeneración Nacional (actualmente en el poder), por lo que refrendó su compromiso de seguir en los caminos de la Cuarta Transformación.

El legislador morenista sostuvo que "no hay ninguna duda" de la lealtad que él le ha profesado al partido guinda durante más de 20 años, por lo que aseguró que se mantendrá militando en este.

“Nadie se enoje. No me voy a ir de Morena, sépanlo bien, voy luchar porque continúe la transformación que el presidente ha venido haciendo. No hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento”, enfatizó.

Diversos analistas políticos y actores políticos han advertido que Ricardo Monreal podría abandonar su militancia en Morena para unirse a Movimiento Ciudadano y ser su candidato presidencial en 2024, ello tras la cercanía que ha tenido con el coordinador nacional emecista, Dante Delgado Rannauro, tras la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado.