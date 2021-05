No hay ninguna posibilidad de que decline a favor de otro candidato o partido: Sergio Torres

Sinaloa.- "No voy a declinar por nadie, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda, voy hasta el final con amplias posibilidades de ganar", aseguró Sergio Torres, y puntualizó que es hombre de principios, de palabra y actuar congruente, que no permite duda alguna, esto al ser cuestionado sobre rumores de adherir a otro candidato al gobierno del estado.

El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Sinaloa, agregó que nunca declinaría, menos cuando está de lleno en la pelea, y Morena vive una división interna y desespero, y el Prian la total debacle.

De la renuncia de Ricardo Bours como candidato al gobierno de Sonora por MC, y unirse al Prian, señaló lo dicho por la dirigencia nacional: Movimiento Ciudadano no apoya y no se sumará a ningún candidato de otro partido, y de la decisión de Tomás Saucedo de unirse a Morena, lo calificó como "una declinación anunciada que no aporta gran cosa al opositor".

Sergio Torres lamentó y llamó indignante el asesinato de Abel Murrieta, candidato de MC a la alcaldía de Cajeme, Sonora.

Dijo que este atentado es un llamado de alerta máxima al gobierno federal, los estatales y municipales, pues la violencia se sale de control y atenta contra la vida cívica del país y el derecho ciudadano a tener elecciones libres y democráticas, y criticó que los tres órdenes de gobierno no cumplen con su deber de asegurar ese derecho.

Precisó que en nuestro país, en los últimos 8 meses, hay una lamentable cifra de 82 mil homicidios, entre ellos el asesinato de 83 políticos, 32 de ellos candidatos, el 80 por ciento de ellos de partidos opositores al partido que gobierna la nación.

Visita presidencial

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa no fue la supervisión de obras, sino supervisar la elección, pedirle cuentas al gobernador "estás conmigo o en mi contra" aseguró Sergio Torres.

El que debe estar muy preocupado, dijo, es Mario Zamora, ante la duda si el gobernador ya entregó la plaza a Morena.

Ante ello, afirmó que su candidatura con MC, "somos los únicos que podemos detener a Morena en Sinaloa y lo vamos a lograr".