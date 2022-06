"No hay prisa": AMLO sigue sin confirmar si va a Cumbre de las Américas y defiende relación con USA

México.- El presidente AMLO sigue esperando la invitación de Estados Unidos para confirmar si irá a la Cumbre de las Américas o no, sin embargo, aseguró que la relación con el gobierno de Joe Biden seguirá siendo buena de cualquier forma.

En La Mañanera del 2 de junio de 2022, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de USA todavía no tiene listas las invitaciones a la Cumbre de las Américas, por lo que continúa esperando para decidir si acude o no, lo que dependerá de si Biden invita a todos los países americanos, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Lo de la Cumbre estamos esperando, ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas o hace falta distribuir algunas invitaciones, vamos a esperarnos", dijo AMLO sobre la Cumbre de las Américas.

El mandatario aseguró que las relaciones que México mantiene con el gobierno estadounidense y sus funcionarios son muy buenas, pues hay profesionalismo y respeto en ambas partes, y eso continuará aunque él no asista a la Cumbre.

Señaló que será decisión de Estados Unidos decidir a qué países invita a la Cumbre de las Américas, sin embargo, él mantiene su postura de sólo acudir si no se excluye a ningún país del evento que será celebrado la próxima semana en Los Ángeles, California.

"Es gente que tiene experiencia, son profesionales, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera de que se tome una decisión, desde luego, ellos tienen que resolverlo escuchando a todos, como lo están haciendo seguramente. Ya saben cuál es nuestra postura, y faltan todavía algunos días", explicó AMLO.

El presidente López Obrador insistió en que "no hay prisa" por recibir la invitación, aunque la Cumbre iniciará en menos de una semana, del miércoles 8 de junio al viernes 10, pero dada la cercanía geográfica con Estados Unidos al parecer no le preocupa que la invitación llegue de último momento.

"Insisto, no hay prisa, estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana, de ahí en carretera hasta Los Ángeles... y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles, jueves y viernes", detalló.

Reiteró que México estará presente de cualquier forma en la Cumbre de las Américas, ya que si él no acude el canciller Marcelo Ebrard asistirá en representación suya, al tiempo que afirmó que no se trata de un tema de "pleitos" o confrontación, pues independientemente de que vaya o no, la relación con el gobierno de USA seguirá siendo buena.

Te recomendamos leer:

AMLO incluso llenó de elogios a su homólogo Joe Biden, a quien describió como "una gente con mucha experiencia política, es conciliador, es una persona con buenos sentimientos, nos llevamos bien".

"Si no voy, México va a estar presente, nos va a representar el canciller Marcelo Ebrard, entonces estamos esperando, ya hemos dado a conocer nuestras razones y no es un asunto de pleitos, de confrontación (...) y ante cualquier circunstancia las relaciones con Estados Unidos van a seguir siendo buenas", afirmó el presidente López Obrador.