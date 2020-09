No hay protegidos: AMLO ante presunta participación de García Harfuch en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó en La Mañanera que no hay protegidos ni habrá impunidad en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, luego de ser cuestionado acerca de la presunta participación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel fue abordado sobre las declaraciones de la periodista Anabel Hernández sobre la participación de Omar García Harfuch en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.

García Harfuch fue comisionado de la Policía Federal en Guerrero entre 2013 y 2015, por lo que Omar García debía ser informado sobre las acciones de los elementos de seguridad respecto al caso de los normalistas.

AMLO aseguró en La Mañanara que no habrá protegidos ni impunidad en el caso de Ayotzinapa, y que se va a investigar y llamar a declarar a las personas que sean necesarias para llegar a la verdad, sin embargo puntualizó que las investigaciones no se van a convertir en un caso sumario que pretenda una persecución a los involucrados.

Más que emitir un juicio sobre una persona, un servidor público, quiero aclararles que no hay protegidos, no hay impunidad en la investigación que se está llevando acabado para aclarar los hechos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o de la institución gubernamental de que se trate”, declaró AMLO.