No hay que exagerar, no hay indicios de tercera ola: AMLO por suspensión de clases presenciales

México.- "No hay que exagerar", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la suspensión de clases presenciales por aumento de casos de Covid-19 en Campeche.

Luego de que el Gobierno del estado de Campeche decidiera dar marcha atrás por el aumento de casos de Covid-19 registrados, AMLO afirmó que se trataba de una exageración que no debía ocurrir, pues no hay indicios de que se acerque una tercera ola.

En la conferencia Mañanera de este 24 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la suspensión del regreso a clases presenciales que se estaba dado en Campeche, reprochando dicha decisión.

"Hay que aislar si se encuentra un contagio, un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, si no lo diríamos", explicó AMLO.

Cabe señalar que desde hace meses ha buscado que diversos estados de la República Mexicana autoricen el regreso a clases presenciales, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Todo esto, pese a que no se ha concluido la vacunación contra el Covid-19, ni siquiera se ha vacunado a la mitad de la población mexicana y muchos menos a los niños, niñas y adolescentes.

Fue a partir de que se inició la vacunación de maestros y personal educativo en diversas escueles, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto ferviente promotor del regreso a clases presenciales.

"Entonces, sí pueden darse casos aislados, pero eso no puede ser algo de preocupación nacional. Es muy importante regresar a las clases presenciales, mucho muy importante", afirmó en conferencia matutina AMLO.

Posteriormente, el presidente mexicano aseguró que el regreso a clases presenciales en México garantiza el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, así como de los jóvenes que estudian en diversas universidades.

No obstante, reconoce que debe haber un cuidado en la salud de la población.

"Es cuidar la salud pero también garantizar el derecho a la educación, que no se nos vuelva costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor o al internet recibiendo las clases en línea, no, eso no es lo mejor", finalizó AMLO sobre la suspensión de clases presenciales en Campeche.