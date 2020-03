No hay razón para alarmar con el tema del coronavirus: diputado de Morena

Ciudad de México.- El diputado Manuel Huerta Martínez (Morena), secretario de la Comisión de Salud, afirmó que no existen razones para escandalizar o alarmar a la población con el tema del coronavirus (Covid-19), toda vez que las autoridades sanitarias federales cuentan con un protocolo para su atención.

En rueda de prensa, el legislador subrayó que la Secretaría de Salud federal, desde finales del año pasado, está preparada para atender esta contingencia y, además, en México ya se tiene una experiencia en el tratamiento epidemiológico, con el caso de la influenza H1N1.

“Así que creo que no hay razones, no existen las mínimas razones para escandalizar a nuestra población y alarmarla con mensajes que nada más atizan el pánico”, externó.

“Me parece que se está escandalizando mucho con el tema, se le está dando un tono político que no debiera. Lo primero que tenemos que hacer, como legisladores, y en lo personal como servidor de la salud, es no escandalizar, no dar manotazos que no se deben, no prender la alarma que no existe y hacer una buena comunicación”, abundó.

Comentó que el protocolo del Gobierno Federal contiene las acciones y medidas que se deben tomar por nivel, de acuerdo con la manera en que está organizado el sistema de salud; “hasta ahorita todos los casos que se han diagnosticado están en el primer nivel, quiere decir que se manejan como pacientes que no son candidatos a hospitalización dado que la gravedad no existe”.

Destacó que el protocolo es serio y está documentado de acuerdo con las normas internacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Huerta Martínez también señaló que respalda el planteamiento del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, de crear un fondo especial de 25 mil millones de pesos para la atención del Covid-19, pese a que este problema “no es ni una epidemia, ni una emergencia”; pero se trata de velar por la salud de los mexicanos, “lo mejor es tener un presupuesto de emergencia”.