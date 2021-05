No hay regulación en las campañas políticas de Sinaloa, afirma Millán Bueno

Sinaloa.- Rosa Elena Millán Bueno, candidata a la gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, criticó que no se esté regulando ni el despilfarre, ni tampoco los protocolos sanitarios durante la campaña electoral.

Resaltó que hay candidatos que traen además de su campaña propia, la de la familia, gastando incluso más recursos en ésta última que en la de ellos.

“Hay candidatos que traen a su familia haciendo campañas mucho más ostentosas que la de los propios candidatos a gobernadores; yo espero que el INE las esté contabilizando porque también son campañas y también se están gastando muchos recursos en ellas.”

En el tema de salud señaló que las autoridades tampoco están actuando y las llamó a aplicar sanciones a quienes están exponiendo a los simpatizantes.

Muchos candidatos no se han detenido a pensar en la gravedad de no respetar los protocolos de salud y la irresponsabilidad en la que incurren, pero también creo que la autoridad electoral no ha hecho nada para limitar que se sigan dando esas cosas; que generen sanciones a quienes no estemos cumpliendo.”

Como ejemplo puso a Mario Zamora quien durmió en casa de una familia de Culiacán exponiéndolos a un contagio y lo tachó de ridículo, desesperado y además de estar utilizando la pobreza de la gente para ganar votos.

“Es desesperante ver como algunos candidatos incurren en situaciones como hasta de dormir en la casa de una familia, digo alguien que convive todos los días y que no está vacunado irse a dormir como lo está haciendo Mario Zamora en Culiacán, en qué condiciones de riesgo pone a esa familia. Creo que sí es importante también no exagerar en los protagonismos que a veces como candidatos tenemos; me parece irresponsable esa actitud, en aras de sumar simpatías en las colonias populares poder generar esa falta de respeto a una familia de ir y caer en su casa… Creo que no hay necesidad de faltarle el respeto a las familias con actos que rayan en lo ridículo en un afán de generar votos, hay que tener más respeto por la ciudadanía y más respeto por la pandemia.”