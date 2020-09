No hay reporte oficial de Auditoria Superior de desfalcos en Macuspana: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en La Mañanera que hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de la Auditoria Superior de Hacienda, ni el Congreso del Estado de Tabasco, sobre un supuesto desfalco en la administración del municipio de Macuspana que involucra a su cuñada Concepción Falcón Montejo.

Sin embargo el mandatario aseguró ser de su conocimiento la renuncia de varios miembros del Municipio entre los que destacó, la renuncia de la esposa de su hermano Ramiro López Obrador, Concepción Falcón.

AMLO indicó que la razón por la que aún no se realiza la auditoria es porque sólo se tienen datos de lo administrado durante el 2019, por lo que no será hasta que termine el año 2020 que se realice la auditoría correspondiente que determine si hubo un desfalco en los recursos de Macuspana, Tabasco.

El presidente aseguró que estas acusaciones sólo eran una estrategia del Periódico Reforma, el cual ha buscado desde inicio de su mandato, crear una imagen no sana e involucrarlo en delitos relacionados con fraude y corrupción, catalogando el diario como “pasquín inmundo”.

Por su parte, Jesús Rodríguez, vocero oficial del Gobierno de México, aclaró que la renuncia del presidente Municipal de Macuspana y miembros del Cabildo, no estaban relacionados al supuesto fraude.

Además informó que la nota que publicó Reforma donde involucra a la cuñada de López Obrador, no tiene validez, pues dichos datos no han sido comprobador por la Auditoría Superior, pue será hasta el siguiente año que se sepa con precisión el destino de los recursos públicos en el municipio.

No hay todavía ningún desfalco declarado ni por la Auditoría Estatal ni por el Congreso, ayer se le dio posesión a un Consejo, pero no tienen nada que ver con lo que dice Reforma. Todavía no está declarado ningún desfalco” indicó al vocero luego de solicitar información al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.