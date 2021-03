No hay seriedad para encarar crisis económica y falta de empleo: Maru Campos

Chihuahua.- Mayor seriedad y una coordinación solidaria con estados y municipio ha faltado a la federación para hacerle frente a la crisis económica y de pérdida de empleos en el país, y así lo señala la candidata del PAN y el PRD a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

En entrevista para debate.com.mx, la alcaldesa de Chihuahua con licencia detalló que a la federación le ha faltado hacer una reunión de gabinete, pero tomando en cuenta a gobernadores y alcaldes para delinear políticas públicas efectivas, no con ocurrencias sino con un buen diagnóstico y diseño.

“No se pueden tomar decisiones a miles de kilómetros de distancia de lo que está pasando en una ciudad, en un municipio, que somos los que vivimos el día a día de los problemas de los ciudadanos”, mencionó.

Maru Campos añadió que se en este objetivo de hacerle frente a la crisis económica, los gobiernos deben tener mucha humildad y generosidad.

“Aquí no importa quién se lleve la medalla de quién llevó la vacuna o de quién abrió el hospital, simple y sencillamente tener claro que es un tema de salud urgente, y que no podemos quedarnos cruzados de brazos o peleando la medalla para algún gobierno”.

Hay confusión

Campos Galván asegura que el gobierno estatal que encabeza Javier Corral Jurado no ha dado seguimiento a las aportaciones de los alcaldes para el manejo de la pandemia y del tema económico.

“Ya no tengo conocimiento de qué es lo que está haciendo, solo sé decirte que la gente está confundida, porque es lo que escucho, no sabe si usar o no el cubrebocas, no sabe si abrazar o no abrazar, no sabe si estamos en semáforo rojo o en naranja, o en mostaza como él mismo dice, que es una mezcla entre el semáforo rojo y naranja, yo creo que ha faltado esa claridad y esa definición”.

Maru Campos reconoció que los gobiernos no estaban preparados con una ruta crítica o un protocolo para enfrentar este tema de la pandemia y sus efectos, “pero creo que las semanas, los días, los meses, nos han dado la posibilidad de poder tener mejores prácticas, mejores casos que pudiéramos replicar y tomar consejo y opiniones de otros lados para hacer un mejor papel, es un tema de voluntad, sin duda, pero a veces nos ocupamos en otras cosas”. agregó.