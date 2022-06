No hay tiro en la oposición frente a Morena: Loret de Mola tras elecciones de 2022

"Veo a un boxeador de peso completo que golpea hasta con sillas y navajas, y a un peso mosca que no parece aspirar a ganar la pelea sino a salir vivo del ring", comentó Loret sobre Morena y la oposición.

Ante este panorama, Loret de Mola concluyó que "no hay tiro" en la oposición , pues no parece que se avecine una pelea equitativa en las elecciones presidenciales, es decir, todo parece indicar que Morena ganará una vez más los comicios.

" La oposición no tiene figuras. El PAN está dividido en sus estados más fuertes. El PRI está en peligro de extinción . El PRD ya se extinguió pero aún no le avisan. MC se volvió irrelevante en esta elección", señaló.

El periodista de Latinus también sentenció que mientras morenistas como Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum encabezan las preferencias electorales para la sucesión presidencial en 2024, la alianza Va por México no tiene figuras que se alcen como candidatos.

"López Obrador tiene 60% de popularidad y su partido hoy gobierna a más de la mitad de la población a nivel local . No tiene un buen resultado de gobierno que presumir, pero sigue funcionando su narrativa de culpar de todo al pasado", aseveró Loret de Mol a.

" No entiendo por qué después de perder las elecciones de este domingo con un marcador de 4-2, un nutrido sector de la oposición festeja como si hubiera ganado y proclama como advertencia al oficialismo: '¡hay tiro!' (en referencia de que para el 2024, la oposición está en la pelea)", comentó Loret sobre las elecciones de 2022.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que "no hay tiro" en la oposición tras las elecciones de 2022 , donde la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) ganó apenas 2 de 6 gubernaturas frente a Morena: en Aguascalientes y en Durango.

Raúl Durán Periodista

