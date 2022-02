No hay un consenso para la Ley de Regulación del Cannabis: Ricardo Monreal

México.- El coordinador de Morena, en Senado de la República, Ricardo Monreal descartó que los diferentes grupos parlamentarios de la cámara alta hayan llegado a un consenso sobre la Ley Federal para la Regulación para la Cannabis Psicoactiva.

Esta pronunciación del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), surge luego de que la senadora Sylvana Beltrones del PRI informará que ya circula un predictamen sobre la regulación de estas sustancias.

En este sentido, el morenista, Ricardo Monreal echó atrás ese dictamen y afirmó que no está aprobado ni consensado por los diferentes grupos parlamentarios en el Senado de la República.

“No se preocupen, no nos vamos a precipitar y el dictamen, es un predictamen, todavía no está aprobado por las comisiones... No está consensuado, no está en este momento dictaminado ni tampoco tiene el aval de los grupos parlamentarios”, dijo Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena reiteró que no se tomará una decisión precipitada y aseguró que el proyecto de dictamen no se turnará a las comisiones correspondientes si no está consensuado con los grupos parlamentarios.

"También en la Cámara de Diputados tienen un proyecto distinto y tenemos que tener la capacidad de coincidir o de al menos intentar ponernos de acuerdo con la colegisladora, para sacar un producto legislativo que pueda representar los intereses de la población", destacó.