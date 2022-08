No he escuchado nada de eso: descarta AMLO huelga en educación media superior por falta de plan de estudios

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que maestros de educación media superior en México se vayan a huelga ante la ausencia de un plan piloto de estudios.

Durante su conferencia matutina, AMLO fue cuestionado sobre la ausencia de un plan piloto en el plan de estudios en la educación media superior, el cual sería implementado hasta el ciclo escolar 2023-2024.

El mandatario federal confirmó que el nuevo plan de estudios será aplicado a partir de agosto del 2023, sin embargo, descartó que esto vaya a afectar a los maestros y alumnos durante el actual ciclo escolar que está por arrancar.

“No es serio estar haciendo conjeturas si no hay pruebas. Dicen, sostienen, “va a haber huelga”, yo tengo información y no he escuchado nada de eso, además si hay protestas, en México hay libertades y se tiene el derecho”, declaró en La Mañanera.

Andrés Manuel aseguró que la información sobre la presunta huelga en la educación media superior, se trataba de una campaña de los medios de comunicación, quienes aún se oponen a ssu gobierno.

“Pero es lo mismo, es manejo tendencioso de medios de información que están molestos”, agregó.

El próximo lunes 29 de agosto, día que arranca el nuevo ciclo escolar, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, estará presente en La Mañanera para conmemorar un acto por el inicio a clases.

Esta será la oportunidad para que la titular de la SEP dé una explicación sobre el plan de estudios en la educación media superior, así como de la supuesta huelga que se desarrollaría como resultado de una mala administración.