"No he perdido el antojo de chocolates": Lilly Téllez se contagia de Covid-19

México.- La senadora panista Lilly Téllez dio a conocer que se contagió de Covid-19, aparentemente con síntomas leves, pues no ha perdido "el antojo por los chocolates".

A través de su cuenta oficial de Twitter, la mañana de este 18 de febrero de 2022 Lilly Téllez informó de su contagio de Covid-19, por el cual dijo que se guardaría en casa para recuperarse.

La senadora del PAN aseguró que no ha perdido el "antojo por los chocolates", lo que consideró un "buen síntoma", dando a entender que no ha presentado mayores molestias.

Leer más: "Se burlan de todos": PAN denunciará a Morena por promover revocación de mandato de AMLO en 10 estados

"Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma", escribió Lilly Téllez sobre su contagio de Covid-19.

En poco más de una hora, la publicación de la panista rebasó los 9 mil "Me gusta" y recibió cientos de mensajes de sus seguidores y otros militantes del PAN deseándole pronta recuperación.

Margarita Zavala, diputada del blanquiazul y esposa de Felipe Calderón, fue una de las personas que le envió sus buenos deseos a la senadora de Sonora.

Imagen: Captura de Twitter

Lilly Téllez compara a AMLO con la comida chatarra

Apenas dos días atrás en el Senado, Téllez volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al comparar su popularidad con la de la comida chatarra.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora declaró que la popularidad de AMLO es como la comida chatarra, que gusta a muchas personas pero causa daño.

"Siempre hablan de que el presidente es el mejor presidente del universo, pero lo popular no implica que sea bueno. El presidente en efecto es popular, pero como lo es la comida chatarra, le gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye la salud física, así como el presidente destruye la salud de la República", expresó la panista.

"Así es la popularidad del presidente, como la comida chatarra", reiteró Lilly Téllez, quien no desaprovecha oportunidad para criticar a AMLO y la 4T.

Leer más: Me siento orgulloso de que Ted Cruz se lance contra mi gobierno: Responde AMLO

Sus declaraciones desataron la indignación de la bancada de Morena, que la llamó "traidora" recordándole que fue gracias a ese partido que llegó al Senado, para luego abandonar las filas morenistas e incorporarse al PAN.