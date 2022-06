No hemos dicho que se acabó la pandemia: López-Gatell por aumento en casos de Covid-19

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reiteró que el Gobierno de México no ha declarado el fin de la pandemia, cuando el país comienza a registrar un aumento en los contagios.

López-Gatell recordó durante La Mañanera de este 7 de junio, que hace unos meses, la Secretaría de Salud declaró a la Covid-19 como endémica, es decir, una enfermedad propia de la población que se mantendrá, pero sin generar una emergencia sanitaria al tener un mayor control sobre el virus.

“Hace algún par de meses, tres o cuatro meses, hablamos de este tránsito de la epidemia de estado epidémico propiamente dicho en donde hay una situación inusual al estado endémico, no sólo en México sino en todo el mundo”, mencionó.

Sin embargo, destacó que el estado endémico fue malinterpretado como el fin de la pandemia, el cual es totalmente erróneo, pese a que en el mundo, gran parte de los países se encuentran en la misma declaratoria.

“El estado endémico no debe de pensarse que es el fin de la pandemia, nunca hemos dicho que se acabó la epidemia, lo que hemos dicho, al igual como lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente”, aseveró.

“El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente, seguramente, pero después queda ya en forma permanente (…) Lo mismo va a pasar con Covid, se va a quedar para siempre”, agregó.

Te recomendamos leer:

Confirma AMLO que Emilio Lozoya no ha hecho pago de reparación en Pemex

"Se requiere oposición fuerte, no paleros": AMLO envía mensaje a adversarios tras elecciones de 2022

Me alegra que AMLO no haya acudido a Cumbre, entregó territorio a narco: senador de USA

Asimismo, el subsecretario de Salud indicó que se comenzarán a ver algunas oleadas de la pandemia que cada vez más entrará a su fase estacional, lo más probable, indicó, entre octubre y marzo y “en uno o dos años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional”.