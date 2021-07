"No hemos podido": AMLO admite que sigue pendiente descentralización de secretarías

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que sigue pendiente la descentralización de las secretarías federales, un compromiso que asumió y admitió que no ha podido cumplir.

En la Mañanera de este jueves, AMLO recordó que de los 100 compromisos que hizo al convertirse en presidente de México siguen pendientes dos, entre ellos descentralizar las secretarías.

El mandatario explicó que la pandemia de Covid-19 y su impacto ha sido uno de los principales impedimentos para cumplir su compromiso, por lo que espera que pronto se avance en la tarea.

Es un compromiso pendiente, no se ha podido cumplir. Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión, hice 100 compromisos con el pueblo; he cumplido 98, me faltan dos y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido cumplir sobre todo por la pandemia", dijo.