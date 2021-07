No hemos podido bajar los homicidios pero no han aumentado: AMLO justifica falla en seguridad

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que su gobierno no ha logrado disminuir el índice en el homicidio doloso en México desde su llegada a la presidencia del país.

Sin embrago AMLO aseguró que si bien el homicidio o ha bajado, tampoco ha aumentado, sino que se ha mantenido en casi tres años de administración, cuando México registra en promedio 100 muertos por día.

Andrés Manuel aseguró que a pesar de no haber disminuido el homicidio doloso en México, hay otros delito del fuero federal que sí se han logrado apaciguar tal es el caso el secuestro y el robo de vehículos.

Leer más: Me gustó mucho: AMLO pasa video de Cristiano Ronaldo invitando a tomar agua y no refresco

“Cuando nos dicen están aumentando los homicidios, que yo sostengo que no es así, de que no hemos podido bajarlos pero no han aumentado. Hemos podido bajar, y no se dice considerablemente el secuestro, el robo, el robo de vehículos”, declaró AMLO.

Asimismo el presidente aseguró que desde su llegada al Gobierno de México, los delitos del fuero federal han disminuido en un 25 por ciento, los cuales influyen ilícitos relacionados a la corrupción o el fraude electoral.

Les diría a todos los delitos del fuero federal, desde que estamos en la presidencia, han disminuido en 25%, el homicidio es de fuero común”.

AMLO agregó que la atención del homicidio es un asunto que debe preocupar y ser atendido por los tres niveles de gobierno, no sólo de las autoridades estatales.

Inseguridad en México

Durante esta semana la polémica se desató luego de los cuestionamientos a AMLO sobre el homicidio en México, debido a que desde que inició su administración no se ha logrado disminuir este delito en las 32 entidades del país.

Leer más: Suman 71 desaparecidos en “tramo del terror” entre Tamaulipas y Nuevo León: CNB

Andrés Manuel aseguró que el homicidio doloso ha bajado en un 3% llamando la disminución como “marginal” y reconociendo la dificultad del Gobierno Federal por controlar la violencia.

Sin embargo el mandatario indicó que estos homicidios se perpetraban entre los mismos enfrentamientos entre los grupos delictivos, asegurando que ya no existen las masacres en México, pese a los recientes hechos violentos en estados como Tamaulipas, Zacatecas y Michoacán.