No hice pacto con Javier Duarte para detención: Osorio Chong

México.- Tras el video que salió a la luz la noche de ayer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, mismo que revela que supuestamente Javier Duarte no fue capturado si no se entregó para cumplir un supuesto acuerdo que llegó con el ex secretario de Gobernación en sexenio e Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.

Osorio Chong fue señalado por el ex gobernador veracruzano como uno de los supuestos negociadores de su entrega a las autoridades en abril de 2017 en Guatemala.

En entrevista para Grupo Fórmula, el ex funcionario federal en el sexenio de Peña Nieto dijo que "no fue un acuerdo, fue una petición de darle gobernabilidad a Veracruz".

No tuve ningún contacto con absolutamente nadie ni de él ni de sus abogados, dijo.

�� #EnVivo, conferencia de prensa sobre las recientes alusiones a mi persona. https://t.co/m0SKkJKYFi — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) July 16, 2019

Sobre el video dado a conocer el lunes sobre la detención del ex gobernador, el ahora senador hizo hincapié en que él no realizó ningún acuerdo.

"Al negar, como lo estoy haciendo públicamente, pido pruebas, que las presente. Dice que las tiene; yo estoy contundentemente negando. Hay que buscar a las otras autoridades", puntualizó.

El nuevo video de Javier Duarte

"No me detuvieron, me estoy entregando", dice el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte en un fragmento de la grabación de un video que fue presentado la noche del pasado lunes [ayer], en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias.

Además Duarte revela que se entregó para cumplir un supuesto pacto con las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto a cambio de que dejaran de actuar en contra de sus familiares.

Este es el video completo que Javier Duarte grabó momentos antes de su “detención” en Guatemala. Asegura que negoció su entrega con el gobierno de @EPN a cambio de que dejaran en paz a su familia pic.twitter.com/9a8LYVLW6m — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 16, 2019

En el VIDEO, mismo que tiene una duración mayor de dos minutos, Duarte dice que está haciendo la grabación en La Laguna de Atitlán, en Guatemala, el 15 de abril de 2017, justo el día en que las autoridades mexicanas informaron sobre su captura.

"No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia".

“Me entrego, precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos, y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno”.