“No hizo un mal gobierno”, dice AMLO sobre Jaime Bonilla (VIDEO)

Mexicali, BC.- A pocos días del cambio de gobierno en el estado de Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Jaime Bonilla por su desempeño durante su gestión en la entidad.

"Se le debe mucho a Jaime. No hizo un mal gobierno", afirmó el presidente López Obrador en un video grabado desde La Rumorosa en compañía de Bonilla.

Este material audiovisual fue publicado en la tarde de este viernes 15 de octubre. En el mismo, el titular del Poder Ejecutivo agradeció el apoyo otorgado por Jaime Bonilla para impulsar la Cuarta Transformación de México en el estado de Baja California.

“Este recorrido es especial porque es posiblemente la última vez que pase con Jaime como gobernador de Baja California, ya le faltan como 15 días para terminar su mandato y quiero aquí agradecerle a Jaime por todo su apoyo, si se triunfó en este estado, si se está ayudando a cambiar las cosas, si está en marcha la cuarta transformación de la vida pública del país en Baja California se debe mucho a Jaime, que nos ayudó desde el principio y hasta el final porque está terminando su mandato y no hizo un mal gobierno, no tenemos nada de qué avergonzarnos”, dijo.

“Agradecerle aquí en La Rumorosa a Jaime que esté contribuyendo, ayudando, apoyando de manera solidaria en la cuarta transformación de la vida pública de México”, añadió.

Por su parte, el gobernador bajacaliforniano saliente agradeció al presidente López Obrador por sus palabras y el apoyo que le dio el Gobierno Federal a la entidad.

“Muchas gracias presidente, que mejor lugar para demostrar tu cariño por Baja California que en la misma Rumorosa que tantas veces has pasado por aquí y te has parado a grabar, a representar tu cariño por esta región y por Baja California”, declaró Bonilla.

“Digo, ningún hombre es una isla, sin el apoyo que tú le has brindado a Baja California nada de esto hubiera sido posible. Gracias al apoyo del gobierno federal y el tuyo en particular, A título personal porque así lo hiciste, de bajacaliforniano, y por eso se te quiere tanto aquí como por eso me congratulo de qué me honres con tu amistad”, agregó.

Con este video AMLO inició la gira de tres días por el estado de Baja California. También aprovechó la ocasión para asegurar que seguirá coincidiendo con Jaime Bonilla en otros actos.

Leer más: Diputados en Sinaloa: Opacidad, exceso en publicidad e inversiones, los gastos de Quirino Ordaz

“Pero creo que esto es lo más auténtico, este acto nos vemos, felicidades, gracias”, concluyó.