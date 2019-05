No hubo negociaciones con la CNTE sobre la reforma educativa

Sinaloa.- Al aprobarse en el Senado la Reforma Educativa, el legislador Rubén Rocha Moya y la diputada federal Yadira Marcos, aclararon que para que prosperara, no hubo ningún consenso con la CNTE, agrupación que desde el inicio de la dictaminación de la reforma estuvieron presionando para conseguir modificaciones.

El senador de Morena, Rocha Moya, afirmó que, los consensos de hicieron la interior de la cámara alta con los legisladores de otros partidos, convirtiendo esta reforma como la más consensuada del periodo ordinario.

Asimismo, señaló que, el compromiso político del presidente de la república, era quitar la evaluación punitiva y no cumplir con las peticiones y exigencias la coordinadora magisterial.

“No quedamos bien ni con la Cnte, ni con el gobierno federal quedamos bien con los padres de familias y los alumnos, no acordamos con nadie, los invitamos al parlamento abierto, los acuerdos se hicieron entre grupos parlamentarios, creo que no se había hecho una reforma con tanto consenso y tan participativa”.

En tanto a las intenciones de la Cnte de parar labores, el senador señaló que, a partir de ahora las negociaciones le corresponden a las autoridades ejecutivas.

Por su parte, la diputada federal, Yadira Marcos, expresó que, este grupo de maestro del Cnte, continuarán manifestándose a raíz de que se les quitó el poder y el control que tenían en el otorgamiento de plazas.

Asimismo, puntualizó que, la mayoría de los maestros, incluso un 99 por ciento de ellos, están contentos con la reforma educativa y por ello, valió la pena confrontarse con la Cnte.

“Va haber ciertos maestros que se manifiesten pero no es porque esa reforma no beneficie a los maestros y a los niños, sino porque ese grupo está perdiendo cierto poder y clientelismo, las plazas no son para ningún sindicato, se van a dar bajo sus capacidades y actitudes”, dijo.