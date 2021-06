No impugnará Morena la elección en Querétaro, pero sí presentará denuncias penales ante la FGR

Querétaro.- Contrario a lo que se tiene previsto para otros estados de la república, el partido Morena no impugnará la elección del domingo 6 de junio en la que salió victorioso el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer quien fuera la suspirante de Morena a dicho cargo de elección popular, Celia Maya García.

La semana pasada, la morenista informó que contaba con un informe que daba cuenta de que hubieron diversas irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral , entre ellas la compra de votos.

En conferencia de prensa, Maya García sostuvo que el partido no cuenta con los elementos suficientes que permitan presentar la impugnación de los comicios electorales en los que salió ganador el panista.

No obstante, indicó que el hecho de que no tengan las pruebas suficientes para interponer dicho recurso legal no quiere decir que no hayan habido anomalías durante el evento cívico que afectaron la democracia del proceso electoral.

Ante estos hechos delictivos, informó que sí se presentarán las denuncias penales correspondientes, por supuestos delitos electorales, ante la Fiscalía General de la República (FGR), dejando en manos de las autoridades la responsabilidad de procesar a los responsables y, con ello, se les someta a las debidas sanciones.

La ex candidata a la gubernatura de Querétaro por el Movimiento Regeneración Nacional reveló que la gran mayoría de los ilícitos se llevaron a cabo "al amparo de la acechanza", de ahí que no sea fácil contar con la evidencia que se requiere para acreditarlos.

Por último, reflexionando sobre los resultados de las elecciones que no fueron favorables para su persona ni para Morena, Celia Maya hizo hincapié en que su campaña se dio en medio de la "pulverización" de la fuerza política, elemento que añadido a la división del voto y el personalismo no mandaron un mensaje positivo para la ciudadanía que salió a ejercer su derecho al sufragio.

Mauricio Kuri recibe constancia como gobernador electo de Querétaro

El pasado domingo 13 de junio, Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro, recibió la constancia que lo acredita como jefe del Ejecutivo estatal electo de parte del Instituto Electoral del Estado (IEEQ).

