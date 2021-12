¡No la aprueben al vapor! AMLO en contra de modificaciones a iniciativa para prohibir cigarros electrónicos

México.- ¡Qué revisen los detalles! Declaró AMLO en contra de las modificaciones que hicieron a la iniciativa para prohibir los cigarros electrónicos en México, pues afirma que estas permiten interpretaciones sobre su comercialización.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su postura contra los cigarros electrónicos, señalando la necesidad de prohibir estos productos con el fin de evitar que dañen la salud de los mexicanos.

En la conferencia Mañanera del 14 de diciembre del 2021, el presidente mexicano también conocido como AMLO, se posicionó en contra de las modificaciones que los legisladores hicieron a la iniciativa para prohibir los cigarrillos electrónicos en México.

“No estamos de acuerdo con las modificaciones que le hicieron a la iniciativa para prohibir los cigarrillos electrónicos en México”, declaró abiertamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Mañanera.

Tras ello, AMLO hizo un llamado a los legisladores a revisar bien los detalles de la iniciativa, de entender que el punto es no dañar la salud de los mexicano con productos nocivos y relativamente nuevos.

“Qué se discuta bien, que se analice bien, que no se apruebe al vapor sin que los legisladores conozcan el fondo y estos detalles, porque son palabras eufemismos que colocan para que se puedan agarrar y llevar a cabo interpretaciones para comerciar estos productos”, reprochó AMLO sobre las modificaciones a la iniciativa para prohibir los cigarros electrónicos en México.

Aspectos de un cigarro electrónico. Foto: Pixabay

¡Está demostrado que hacen mal! AMLO decidido a prohibir uso de cigarros electrónicos en México

“Hoy tratamos eso porque queremos que no quede ningún hueco para hacer interpretaciones, queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse instrumentos, artefactos, de estos cigarros electrónicos ¡Nada!” declaró el presidente López Obrador acerca de la iniciativa.

Posteriormente hizo un énfasis en que no desean que haya ni las más mínima puerta en la iniciativa que permite la comercialización de cigarros electrónicos en México.

“Está demostrado que son malos para la salud y que sobre todo afectan a los jóvenes, entonces no puede ser que un interés mercantil, comercial, no puede ser que el lucro esté por encima de la salud, nos ha costado mucho esta ley, (...) no queremos nada que dañe la salud y no hay influencia que valga, ya no ese poderoso caballero Don dinero el que domina México, ya es el interés general”, aseveró AMLO en contra de permitir la venta de cigarros electrónicos.