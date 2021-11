"No la niego": admite "relación" con AMLO candidata a la SCJN

México.- La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz, no negó tener relación con el titular del Poder Ejecutivo Federal (al ser una de las fundadoras de Morena), aunque aseguró que ello no efecto en nada a su trabajo como parte del Poder Judicial.

Señaló que el juzgador debe actuar con autonomía e independencia en sus resoluciones dejando de lado su ideología, religión, opiniones políticas, así como filias y fobias.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, la consejera de la Judicatura Federal repitió tres veces que no negaba ser cercana al presidente López Obrador, pero que esta cercanía no se había interpuesto en su labor como jueza.

“¿Cómo me he conducido a pesar de mi relación con el presidente?, que no la niego, no la niego, no la niego. Pero, como consejera de la Judicatura Federal nunca me habló él, nunca nadie me pidió nada y yo no le hablé a un juez o magistrado para modificar sentencias", expuso ante los legisladores.

Leer más: ¿No pudo con el puesto? Jorge Alcocer habría renunciado a la Secretaría de Salud

En este sentido, la ex diputada federal por el Partido del Trabajo (PT) sostuvo que nunca el titular del Poder Ejecutivo Federal le habló para pedirle que instara a un juez o magistrado a que modificara sus sentencias a su favor.

"Y como ejemplo, o sea, como muestra de un botón, el juez Gómez Fierro para el caso precisamente de la Ley Eléctrica, precisamente ese es el caso clave, que su servidora no le habló, lo evaluó en la Comisión de Vigilancia perfectamente bien, como un juez que cumplía con sus obligaciones como juzgador”, precisó.

Ortiz recordó el caso del juez Gómez Fierro, quien fue el que concedió amparos a privados contra la iniciativa eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, logrando frenar sus disposiciones, ello sin que hubiera interferencia alguna de su parte exhortada por el jefe del Ejecutivo.

La jurista subrayó que a pesar de que cada persona trae consigo una ideología o una religión detrás, dichos factores no puede llevarlos al campo judicial y resolver los asuntos jurídicos prejuzgando los casos.

"Significa que no puede juzgar considerando su criterio personal; todas las personas tenemos, cargamos con una historia, con una religión, con una ideología, no prejuzgar, el juez no puede llevar eso, el juez no puede prejuzgar ni llevar esos criterios o preconcepciones anteriores al momento de juzgar”, expuso.

Leer más: Ricardo Monreal no se irá de Morena aunque no sea candidato presidencial en 2024: Mario Delgado

Cabe destacar que Loretta Ortiz se mostró a favor de la despenalización del aborto y de combatir reaciamente la corrupción, el nepotismo y tráfico de influencias. Por su parte, manifestó su rechazo hacia la prisión preventiva oficiosa y también contra la consulta popular del pasado mes de agosto.