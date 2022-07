"No lamento la muerte de Luis Echeverría": Lilly Téllez recuerda "fechoría" del expresidente

La senadora del PAN no fue la única persona que no lamentó la muerte del expresidente, pues a través de redes sociales numerosos usuarios reaccionaron a la noticia con críticas a su gobierno, que estuvo marcado por oscuros episodios de represión como " El Halconazo ", la Guerra Sucia y su implicación en la matanza de Tlatelolco ocurrida en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, donde fue secretario de Gobernación.

Lilly Téllez aseguró que no lamenta la muerte de Echeverría, a quien acusó de expropiar tierras y ganado de su abuelo. Imagen: Twitter

"Entre sus fechorías, recuerdo la que me tocó de forma personal: le expropió a mi abuelo en forma injusta, tierras y corrales de ganado en Sonora. Aborrecía a los empresarios exitosos, igualito que AMLO ", relató la legisladora sonorense.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.