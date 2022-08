"¿No le da vergüenza?": Lilly Téllez cuestiona a AMLO por "doblarse" ante Donald Trump

"Tu engaño funcionó, el canciller me mostró sus cartas, México se está doblando", le dijo Kushner a Trump tras la reacción de Ebrard, a lo que el republicano respondió: "no fue un engaño, será mejor que inventen algo nuevo o seguiré adelante con estas tarifas".

De acuerdo con Kushner, quien fue asesor del gobierno de USA en la administración de Trump, el gobierno de México "se dobló" ante la amenaza de Trump con imponer aranceles si no frenaba la migración ilegal a Estados Unidos.

Lilly Téllez también preguntó a AMLO si "se arrepintió" de haberse "doblado" ante el gobierno de USA y si esa acción "no le da vergüenza", considerando que Trump ha sido el presidente estadounidense que "más ha ofendido" a los mexicanos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.