No le gustó a Loret de Mola como lo definí, me faltó decir que es un corrupto: AMLO por polémica de su hijo

Ciudad de México.- El presidente AMLO indicó que el periodista Carlos Loret de Mola, se disgustó por los calificativos que le dio, luego de que abordara el tema de la lujosa vida que su hijo, José Ramón López Beltrán, lleva con su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que le faltó agregar un calificativo al conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, a quien llamó, además e golpeador, un corrupto.

“Ayer no le gustó a Loret de mola, como lo definí, me faltó una palabra, dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales, me faltó “es un periodista corrupto”, eso fue lo que me faltó”, declaró AMLO en La Mañanera de este 1 de febrero.

Leer más: Destaca AMLO elecciones limpias en sindicato de Pemex

Ante el reportaje que expuso la vida lujosa de su hijo José Ramón López, el presidente Andrés Manuel indicó que pueden seguir las investigaciones sobre la procedencia de sus bienes, así como de los supuestos contratos que el Gobierno de México habría otorgado a la familia de su nuera, Caloryn Adams.

Sin embargo, el mandatario federal aseguró que no encontrarán las pruebas necesarias, porque los señalamientos no existen y nunca sucedieron.

“No van a encontrar nada, absolutamente nada, pero el escándalo, que este señor que acabo de definir (Loret de Mola), como otra finísima persona: Claudio X, González, tenemos diferencias de fondo”, agregó el jefe del Ejecutivo.

¿Qué dijo Loret?

Y es que ante los señalamientos de AMLO contra el periodista Carlos Loret de Mola, este respondió a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró ser una vez más atacado por el presidente de México.

Sin embargo, Loret de Mola destacó que AMLO no desmintió el reportaje que presentó en Latinus sobre las propiedades que habita su hijo, las cuales tienen un valor mayor a los 20 millones de pesos.

Leer más: Madres de víctimas y activistas apoyan demanda de México contra fabricantes de armas de USA

“Pues otra vez el presidente López Obrador me insultó y calumnió, pero NO DESMINTIÓ UNA SOLA PALABRA del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo”, escribió en Twitter junto al video del reportaje presentado el pasado jueves.