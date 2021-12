No le hace que me comparen con Hitler o Pinochet, venimos a acabar con la corrupción: AMLO

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que no le importa ser comparado con Augusto Pinochet o Adolf Hitler, pues no eso no cambiará su determinación para luchar contra la corrupción.

En la conferencia Mañanera del 16 de diciembre del 2021, el presidente de México también conocido como AMLO dijo que prefería seguir dando becas a niños pobres y financiar otros programas sociales que pagar a comunicadores.

En semanas recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido comparado con Gustavo Díaz Ordaz, un presidente de México que pasó a la historia por ordenar la represión y matanza de estudiantes en 1968.

Además, ha sido, en distintas ocasiones, comparado con Augusto Pinochet, un hombre recordado por estar detrás de la muerte de Salvador Allende en Chile, y convertirse en un dictador de dicho país, imponiendo una violenta persecución contra los opositores.

Aunque aún no ha sido comparado con Adolt Hitler, AMLO previó que si sus opositores siguen obnibulados por el coraje, no tardaría en compararlo con el líder nazi.

Cabe señalar que AMLO también ha sido acusado de censurar a medios de comunicación y de ser un dictador, no obstante, los opositores continúan insultando y atacando mediáticamente su imagen, recibiendo, cuando mucho, una respuesta del presidente mexicano.

Por su parte, el presidente López Obrador afirma que es su incesante lucha contra la corrupción lo que tiene molestos a los opositores, pues según el líder mexicano, ya no existen moches millonarios que se queden en pocas manos y ahora el dinero que no se roba por la cúpula del poder se distribuye entre la población con distintos programas sociales.

“Cero corrupción y no le hace que me comparen con Pinochet y que digan que estamos dando golpes de Estado y lo de Hitler, nada, no hay ningún problema, nosotros llegamos aquí a transformar”, declaró AMLO.

Finalmente, y como lo ha hecho en otras ocasiones, agradeció a los conservadores de México por actuar de manera pacífica y no ser reaccionarios violentos, pues la historia del país muestra que las cosas podrían ponerse mal sí se empezara a actuar de dicha manera.