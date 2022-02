"No le importa lo que pasa": Loret de Mola critica a AMLO por su reacción "tibia" ante guerra en Ucrania

Loret de Mola concluyó resaltando que tuvieron que pasar casi 24 horas del inicio de los ataques de Rusia a Ucrania para que el gobierno de México condenara el hecho, pero a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), "pero el titubeo no habrá pasado inadvertido", añadió.

"Fascinado con los autócratas -y Vladimir Putin es un ejemplar notable de esa casta-, López Obrador decidió no condenar personal y directamente a Rusia por lo que hizo en Ucrania. Sólo se manifestó contra la guerra y a favor de la paz. Esta tibieza caerá de nuevo mal en nuestro principal socio comercial y vecino, Estados Unidos", expuso.

Advirtió que la "tibieza" de AMLO no será bien vista por Estados Unidos , que ha condenado enérgicamente los ataques de Rusia, impuesto sanciones y lanzado amenazas de responder militarmente en caso de ser necesario.

El columnista afirmó que AMLO siente fascinación por los autócratas, como el presidente ruso Vladimir Putin , y es por eso que decidió no condenar directamente la guerra en Ucrania.

" El presidente ha devaluado la presencia internacional de México. Su visión es pequeña y sus posicionamientos, tibios. Y no es que no se quiera meter en asuntos de otros países. Esa es una más de sus mentiras", planteó.

Luego de que AMLO hizo un llamado a la paz y reiteró que México no intervendrá en conflictos de otros países, Loret de Mola calificó como "tibio" su posicionamiento ante el ataque ruso en Ucrania.

"Si este artículo se llamara “La visión geopolítica del presidente Andrés Manuel López Obrador”, tendría que ser una página en blanco. Al mandatario mexicano no le importa lo que pasa en el mundo ni entiende el papel de México en el concierto internacional ", escribió sobre AMLO ante el conflicto Ucrania-Rusia .

En su columna publicada este viernes 25 de febrero de 2022, Loret de Mola opinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene visión geopolítica , pues no es consciente de la importancia de México en el panorama internacional.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó al presidente AMLO por su reacción "tibia" ante la guerra en Ucrania emprendida por Rusia , pues afirma que al mandatario no le importa lo que ocurre en el mundo ni entiende el papel de México.

Raúl Durán Periodista

