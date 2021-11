¡No le importó! Promueve AMLO revocación de mandato en La Mañanera pese a prohibición del TEPJF

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, promovió la revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), prohibiera al mandatario promover el ejercicio democrático.

AMLO se tomó un momento para promover la revocación de mandato que se celebrará el 27 de marzo del 2022, pidiendo a los ciudadanos participar de la votación que lo podría sacar de la presidencia de México.

“También aprovecho porque lo puedo hacer, no lo van a prohibir, pero hay que participar en la revocación de mandato, todo el pueblo”, declaró AMLO.

Inseguro, el presidente Andrés Manuel preguntó a Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, si podía hablar sobre el tema en LA Mañanera.

“¿Si puedo decirlo? ¿Sí?.. ¿No puedo?”, obteniendo un “promover” por respuesta de Jesús Ramírez.

Así, el presidente de México invitó a los ciudadanos a participar de la revocación de mandato, recordando la forma cómo se debe votar este próximo 27 de marzo.

“Es ´sí´ o ´no´, es ´sí ´o ´no´, ´sí´ que continúe el presidente, ´no´ que renuncie, y que todos participemos porque los conservadores son demócratas cuando les conviene, entonces no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe, pero yo creo que es un buen ejercicio porque no solo es aplicarlo ahora, en marzo, sino ya quedó establecido en la Constitución, hacia adelante se va a tener que estar aplicando cada tres años”, agregó.

TEPJF emite fallo

Y es que en días anteriores el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el mandatario federal no puede pronunciarse respecto al ejercicio ni sobre la continuidad de su administración.

Esta solicitud fue hecha por parte de Morena al órgano jurisdiccional, pero fue desechada al establecer que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el único facultado para promover el ejercicio, de manera imparcial, y sólo con fines informativos.