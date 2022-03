No le llego: AMLO reconoce que tiene menos dinero que Carlos Loret de Mola

México.- AMLO reconoció que es más pobre que Carlos Loret de Mola, pues los millones que recibe por parte de distintos medios de comunicación, no los recibe el presidente de México, quien puso un tope en el salario desde que llegó al poder.

En la conferencia Mañanera del 31 de marzo del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comentó que Loret de Mola había vuelto a exigir de donde salió la fortuna José Ramón López Beltrán (hijo de AMLO) como para poder rentar una casa de 100 mil pesos en Houston, Texas.

“Loret de Mola me está pidiendo explicación, qué por qué mi hijo se enriqueció, debería de pedirsela a él, pero yo podría decir que mi hijo en comparación a la fortuna de Loret de Mola es muy modesto”, explicó AMLO sobre la fortuna de su hijo José Ramón.

Posteriormente, señaló que incluso él, como ciudadano y presidente de México, no le llega a la fortuna que tiene Carlos Loret de Mola y comenzó a revelar que el periodista de oposición tiene 13 departamentos en la Ciudad de México, lo que ya califica como una inmobiliaria.

“Loret de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos, yo también no le llego, es más si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene ¿De dónde ha sacado tanto? 13 departamentos en la Ciudad de México es una inmobiliaria, nada más que no hay investigación periodística, sería bueno saber donde están los departamentos y cuánto valen, y eso nada más en México”, respondió AMLO.

Esto parte de que el periodista, o también llamado mercenario de la información, tuiteó el pasado 30 de marzo del 2022, que en vez de que el presidente López Obrador se burle del lego de la Casa Gris que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en la Cámara del Senado, debería de explicar de dónde salió la fortuna de José Ramón, sí el hijo de AMLO nunca ha trabajado.

A partir de este señalamiento que Carlos Loret de Mola hizo en Twitter es que el presidente López Obrador lo sacó a tema, reconociendo que la fortuna que tiene el periodista es mayor que la de él.

“Habría que ver las casa de descanso, las casas de campo y los departamentos en el extranjero y que nos diga si es cierto que tiene un departamento cercano a una propiedad de Genaro García Luna. Qué nos diga también, igual que Calderón, cuál era su relación con García Luna”, añadió el presidente López Obrador.

Finalmente, el presidente mexicano aseguró que los ataques de la oposición hacia su gobierno y hacia él, son porque ha terminado con la corrupción en México, la cual comparó con una droga y acusó a los adversarios de ser adictos al dinero.