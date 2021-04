"No le rasquen los huevos al toro": Loret y Brozo exhiben a Salgado Macedonio

CDMX.- El reportero Carlos Loret de Mola y el comediante Víctor Trujillo, conocido por su personaje Brozo, exhibieron al aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, amenazando a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) bajo la advertencia de que "no le rasquen los huevos al toro".

A través de sus cuentas de Twitter, Loret y Brozo compartieron un video donde se ve a Salgado Macedonio durante un mitin afuera de la sede del INE en la Ciudad de México, advirtiendo a los consejeros del órgano electoral con consecuencias en caso de que no le sea devuelta su candidatura al gobierno de Guerrero por el partido de Morena.

Con nosotros se picaron el ojo, no vamos a admitir ningún atropello. Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría", declaró el morenista.

En tono con su discurso, Félix Salgado colocó una corona fúnebre y un ataúd al exterior de las instalaciones, explicando que son símbolos de la muerte del INE, un día después de que amenazó con que no habrá elecciones en Guerrero si su nombre no aparece en la boleta.

El aspirante a gobernador de Guerrero incluso amenazó a los consejeros del INE, amagando con llevar una movilización hasta la casa del consejero presidente, Lorenzo Córdova.

"Si no se reivindican, se los digo de una vez: los vamos a hallar a los 7, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿No les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo?", dijo.

Por su parte, Víctor Trujillo acompañó la publicación del video con un comentario dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se ha empeñado en respaldar a Félix Salgado Macedonio durante la polémica por las acusaciones en su contra y el retiro de su candidatura.

Apenas ayer domingo en el Zócalo de Iguala, mientras se preparaba para emprender la caravana con destino a la CDMX, Félix Salgado Macedonio advirtió que si las autoridades del INE no le devuelven su candidatura no habrá elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio.

Si no estamos en la boleta, no hay elecciones. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta", dijo el aspirante de Morena frente a sus simpatizantes.