No le tenemos mucha confianza a los jueces: crítica de AMLO por suspensión de reformas

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México criticó nuevamente al juez Juan Pablo Gómez Fierro, por aprobar "en horas" los amparos contra las reformas que ha impulsado su gobierno en materia eléctrica y de seguridad.

"La verdad que no le tenemos mucha confianza a algunos jueces, le tenemos confianza al Poder Judicial como institución, pero los jueces, magistrados, y también no todos para no generalizar"., declaró el presidente de México en la conferencia Mañanera de este 22 de abril.

"Miren el caso de este juez tan famoso en horas concede amparo para las empresas eléctricas extranjeras y así también en horas concede amparo las telefónicas que no quieren que haya registro en las tarjetas que se utilizan para usar los celulares, proteger la gente de la delincuencia" añadió AMLO sin mencionar el nombre del juez al que se refería.

Esta crítica surge luego de que el día 21 de abril se difundiera en la conferencia Mañanera que la ley que daba pie a la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, una medida que el gobierno busca impulsar para evitar el anonimato en las llamadas de extorsión o secuestro.

Según reveló Ricardo Mejía las autoridades buscan tener la huella digital de la persona que compra la tarjeta SIM, no obstante, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro aprobó el amparo a una empresa telefónica y con ello se emitió una suspensión temporal de dicha ley.

Este juez se hizo famoso al ser el primer juez en otorgar un amparo y por ende la primera suspensión provisional de la reforma eléctrica que impulsó AMLO, y que también fue aprobada por las cámaras de diputados y senadores, es decir, aprobada por dos de los tres poderes del estado mexicano.

Desde entonces, el juez Juan Pablo Gómez Fierro ha sido criticado en múltiples ocasiones por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, así como funcionarios del gabinete e internautas.