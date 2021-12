"No les da la gana", acusa Felipe Calderón a gobierno de AMLO de no querer vacunar contra Covid a menores

México.- En el marco del incremento de contagios de Covid-19 a nivel mundial por la variante ómicron, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa estalló contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, remarcando que a pesar de que México es el tercer país de América con mayor población, se encuentra en el lugar número 17 de vacunación contra el coronavirus de todo el continente.

Asimismo, el ex mandatario federal reprochó el anuncio que hiciera esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, acerca de que no se tiene contemplado, por el momento, vacunar a menores de 11 años.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el expresidente Calderón aseguró que el gobierno del presidente López Obrador "no tiene remedio", pues hizo hincapié en que pese a que México es el tercer país más poblado de América, es, a su vez, el número 17 en lo que respecta a población vacunada contra Covid-19.

"México, en el lugar 17 de vacunas en América, siendo el tercero en población. Y todavía anuncian que no vacunarán a menores porque no se les da la gana. No tienen remedio", refirió el ex titular del Poder Ejecutivo Federal.

Acusa Felipe Calderón a gobierno de AMLO de no vacunar contra Covid-19 a menores "porque no les da la gana"/Fuente: Twitter @FelipeCalderon

México no contempla vacunar contra Covid a menores de 15 años: López-Gatell

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, Hugo López-Gatell afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado que se administren las vacunas contra Covid-19 en menores de 5 a 11 años.

Al ser cuestionado sobre los planes del gobierno federal en cuanto a la inoculación de los menores de 11 años, el subsecretario de Salud enfatizó que la OMS ha aconsejado que se dé primero prioridad a las personas adultas.

En este sentido, el funcionario descartó que se contemple en el corto plazo la vacunación de menores de 15 años, recordando que los menores de 12 a 17 años con comorbilidades sí están siendo inmunizados, ello al estar dentro de los grupos vulnerables a la complicación de la enfermedad.

“No consideramos vacunar a niños menores de 15 años, solo de 15 en adelante sin comorbilidad y de 12 a 17 con enfermedades que se complican por Covid, esa es la razón", expuso.