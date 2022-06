"No les importa violar las reglas luego": Loret de Mola sobre mitin de Morena con 'corcholatas' de AMLO

El "Plan B" de AMLO, según Loret, sería el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López , quien por desgracia "no enciende pasiones". Mientras que el canciller Marcelo Ebrard , sin ser el consentido de AMLO, es quien encabeza las encuestas.

En ese sentido, el opositor consideró a Claudia Sheinbaum , jefa de gobierno de la Ciudad de México, como la favorita del presidente López Obrador, pero a pesar de contar con "todas las ventajas posibles" no logra "prender" como candidata.

"Lo del domingo no sólo fue un acto anticipado de campaña para apoyar a los aspirantes a la gubernatura del Estado de México que se va a renovar hasta el año que entra; no , fue un acto anticipado de campaña presidencial del 2024 , una abierta y adelantadísima campaña para promover a las 'corcholatas' del presidente", agregó Loret.

Loret de Mola dijo que las 'corcholatas' de AMLO dejaron claro que "no les importa violar la ley" en actos anticipados de campaña. Foto: Cuartoscuro

"Entre sus fichajes rumbo al 2024 hay tres 'corcholatas' ansiosas de convertirse en el jugador más valioso de la 4T . De paso, también dejaron muy claro que no les importa violar las reglas del juego y mucho menos lo que el árbitro electoral les pueda decir", aseveró.

Señaló que el evento de Morena en Toluca no sólo fue un acto anticipado de campaña para las elecciones en el Estado de México que se realizarán en 2023, sino un innegable acto anticipado de campaña para las elecciones de 2024.

El periodista añadió que las 'corcholatas' del presidente Andrés Manuel López Obrador: Sheinbaum, López y Ebrard, no dudaron en dejar claro que no les importa violar las leyes electorales ni lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda decirles por participar en un acto anticipado de campaña de Morena .

