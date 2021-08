¡No les tembló la mano! Quitan fuero a 3 alcaldes en Chiapas y meten a uno de ellos a la cárcel

Chiapas.- Este viernes 06 de agosto, en el Congreso del Estado de Chiapas se aprobó quitar el fuero a tres alcaldes, lo que permitió que uno de ellos ya se encuentra encarcelado, mientras que el resto espera su debido proceso.

Se trata de las presidentas municipales Delia Yaneth Velasco Flores de Pantelhó y Viridiana Hernández Sánchez de Simojovel, y del alcalde de Bochil Gildardo Zenteno Moreno, quien ya se encuentra tras las rejas.

De acuerdo a información que difundió Proceso, el alcalde Gildardo Zenteno fue detenido por el delito de violencia política contra las mujeres, así como también se encuentra bajo investigación por los delitos de desvios de recursos, abuso de autoridad y tortura.

Mientras que las autoridades estatales de Chiapas no han dado a conocer cuáles son los delitos, que ocasionaron se le quitara el fuero a las alcaldesas de Pantelhó y Simojovel.

Sobre Gildardo Zenteno Moreno se reveló que ya se encuentra detenido en el penal de El Amate, pues el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas lo encontró culpable del delito de violencia política contra las mujeres.

Fueron la síndica municipal Irene N, la regidora plurinominal Luisa y la segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil Sara, quienes interpusieron las distintas denuncias en contra del alcalde.

Entre las acusaciones se ha señalado que Gildardo Zenteno no las convocaba a sesiones, no les proporcionó información relacionada con el cargo que deben ejercer, no respondió a requerimientos de cuentas públicas y no les permitía acceder a las sesiones de cabildo.

Ante estos delitos denunciados a la Fiscalía de Delitos Electorales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas decidió que se separara del cargo a Gildardo Zenteno y se le quitara el fuero constitucional.

Finalmente se está a la espera de que se revelen los delitos de los que están acusadas las alcaldesas de Pantelhó y Simojovel, Delia Yaneth Velasco Flores y Viridiana Hernández Sánchez. Pues perdieron el fuero junto al alcalde Bochil y siguen libres.

Renuncia alcaldesa de Pantelho tras ser desaforada

Delia Yaneth Velasco Flores fue desaforada durante la noche de este viernes 06 de agosto y deacuerdo al medio Chiapas Paralelo, la mañana de este 07 de agosto presentó su renuncia al cargo de presidenta municipal de Pantelhó.