"No les voy a fallar": Américo Villarreal recibe constancia como gobernador electo de Tamaulipas

Tamaulipas.- El morenista Américo Villarreal recibió la constancia que lo acredita como gobernador electo de Tamaulipas para el periodo 2022-2028, tras ganar las elecciones del pasado 5 de junio.

Al filo de las 12:30 horas del sábado 11 de junio de 2022, Américo Villarreal llegó acompañado de una multitud de simpatizantes a las oficinas del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), en Ciudad Victoria.

Al recibir la constancia que lo acredita como futuro gobernador de Tamaulipas, el abanderado de Morena, PT y Partido Verde reafirmó su compromiso con la población del estado, asegurando que "no les voy a fallar".

"Prevalecieron los valores de la democracia. Recibo con mucha emoción y gran compromiso la constancia de mayoría de votos, que me acredita como triunfador de las elecciones y gobernador electo de #Tamaulipas. ¡No les voy a fallar!", declaró el morenista en su cuenta oficial de Twitter.

Previamente, el IETAM llevó a cabo la sesión extraordinaria número 34 para realizar el cómputo estatal de las elecciones en Tamaulipas, donde emitió la declaratoria de validez del proceso electoral.

De acuerdo con el cómputo, Américo Villarreal obtuvo el primer lugar en la contienda con 731 mil 383 votos, es decir, el 51.4% a su favor, con una estrecha diferencia de 88 mil 583 votos sobre César Verástegui, candidato del PAN, PRI y PRD.

"Y al haber obtenido el mayor número de votos la candidatura a la gubernatura del Estado registrada por la candidatura común 'Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas', le expide la constancia de mayoría al ciudadano, Américo Villarreal Anaya, como gobernador constitucional del estado de libre y soberano de Tamaulipas para el período 2022-2028", precisó.

El titular del IETAM, Juan José Ramos Charre, fue quien presidió el acto de entrega de la constancia de gobernador electo a Villarreal, la cual fue suscrita por los consejeros y secretario ejecutivo de la autoridad electoral.

Durante el acto, el abanderado de Morena, quien llegó acompañado de su esposa María Santiago, su hija y hermanas, procedió a firmar el documento que lo acredita como futuro gobernador de Tamaulipas a partir de octubre de 2022.

En el evento también estuvieron presentes los alcaldes de Morena en Tamaulipas, entre ellos Adrián Oseguera, de Ciudad Madero, Mario López, de Matamoros.

En un breve discurso, Américo Villarreal aseguró que gobernará Tamaulipas bajo la máxima de la 4T: "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

"Quiero aprovechar para decirle al pueblo de Tamaulipas que gobernaré nuestro estado a toda fidelidad. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, será norma obligada en mi conducta y en quienes me acompañen en este compromiso", destacó el morenista.

Con información de Reforma.